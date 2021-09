Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Heckscheibe zersplittert - Polizei sucht Unfallflüchtigen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag auf einem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen und bittet Zeugen sich zu melden. Bei der Kollision zersplitterte die Heckscheibe eines geparkten Hyundai I30. Auch der Radkasten und die Heckklappe nahmen Schaden und trotzdem entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeuglenker von der Unfallstelle. Die Unfallflucht hatte sich vermutlich zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr zugetragen. Nach einer ersten Schätzung geht man von mindestens 1.500 Euro Sachschaden aus. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07031 13 2500 beim Polizeirevier zu melden.

