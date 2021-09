Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Eine 62-jährige Opel-Lenkerin kam möglicherweise aufgrund von Übermüdung am Donnerstag gegen 13:50 Uhr von der Landesstraße 1124, im Bereich Erdmannhausen, ab. Sie war von Marbach am Neckar in Fahrtrichtung Erdmannhausen unterwegs und kam kurz vor einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Anschließend fuhr sie eine dort beginnende Leitplanke hinauf. Der Opel rutschte im Verlauf weiter nach links in dort befindliches Buschwerk. Schließlich stieß der Pkw gegen einen dichten Strauch, der dadurch entwurzelt wurde und kam mit dem Heck auf der Leitplanke zum Stehen. Die 62-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Eine zufällig vorbeikommende Rettungswagenbesatzung führte eine Erstversorgung durch. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Marbach befand sich mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.

