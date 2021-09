Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall im Kreuzungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Im Kreuzungsbereich der Gämsenbergstraße und Neckarstraße in Ludwigsburg kam es am Donnerstag gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als ein 21-jähriger Mazda-Lenker beim links abbiegen mit einem entgegenkommenden 28-Jährigen in einem Fiat Ducato kollidierte. Bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge zogen sich beide Fahrzeuglenker leichte Verletzungen zu und der Rettungsdienst brachte den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften vor Ort.

