POL-MTK: Hilfsbereitschaft wird teuer ausgenutzt +++ Fahrradfahrer schwer verletzt nach Verkehrsunfall +++ Diebstahl von Kraftfahrzeug und Kleinkraftrad +++ Maßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität

Hofheim (ots)

1.Hilfsbereitschaft wird teuer ausgenutzt, Bundesstraße 455 bei Eppstein, 12.08.2021

Auf der Bundesstraße 455 bei Eppstein wurde am frühen Donnerstagabend die Hilfsbereitschaft eines 18-Jährigen Verkehrsteilnehmers teuer ausgenutzt. Der 18-Jährige Verkehrsteilnehmer aus Eppstein hielt am rechten Fahrbahnrand, um einem vermeintlichen Pannenfahrzeug zu helfen. Der bislang unbekannte Täter täuschte dem 18-Jährigen eine Notlage vor, indem er vorspielte, keinen Sprit mehr zu haben und lediglich Fremdwährung zu besitzen. Sodann fuhren beide zur nächsten Bank und der 18-Jährige Eppsteiner wechselte 1000EUR gegen eine wertlose Fremdwährung. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2.Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Eschborn, Hauptstraße / Dag-Hammarskjöld-Weg, 13.08.2021

Am frühen Freitagnachmittag kam es in Eschborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrradfahrer schwer verletzte und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der Unfallaufnahme zufolge missachtete der 54-Jährige Fahrradfahrer aus Eschborn an der Kreuzung Hauptstraße / Dag-Hammarskjöld-Weg die Vorfahrt des 85-Jährigen Autofahrers aus Eschborn. Nach einer ersten Untersuchung an der Unfallstelle durch Rettungskräfte erlitt der Fahrradfahrer Verletzungen im Kopfbereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 - 96950 zu melden.

3.Diebstahl von Kraftfahrzeug und Kleinkraftrad aus einer Garage, Hattersheim am Main, Hauptmannweg, 12.08.2021 20:00 Uhr bis 13.08.2021 10:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Hattersheim am Main zu einem Diebstahl von zwei Fahrzeugen aus einer mit einem Fahrradspanner gesicherten Garage. Durch die bislang unbekannten Täter wurde das notdürftig gesicherte Garagentor geöffnet und das Kraftfahrzeug und Kleinkraftrad des Geschädigten entwendet. Die dazugehörigen Fahrzeugschlüssel hatte der 57-Jährige auf einer Werkbank in der Garage abgelegt. Bei den entwendeten Fahrzeugen handelt es sich um einen Opel-Corsa und einer Honda mit Versicherungskennzeichen.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0

4. Maßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität in Hofheim am Taunus und Kriftel 13.08.2021 bis 14.08.2021

In der Nacht zum Samstag führten Polizeibeamte der Polizeistation Hofheim Kontrollen anlässlich der "Sommerkampagne 2021" zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchkriminalität durch. Hierbei wurden sowohl Personen-, als auch Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Aufgrund der vorliegenden Urlaubszeit wird die Abwesenheit der Haus- und Wohnungsbewohner von den Einbrechern für ihre Taten genutzt. Zunächst wurden die Wohngebiete in Hofheim und den dazugehörigen Ortsteilen Marxheim, Diedenbergen, Lorsbach und Langenhain bestreift und polizeiliche Präsenz gezeigt. Im Anschluss wurden die Örtlichkeit Hattersheim am Main und Kriftel in den Fokus genommen. Abschließend wurde in Kriftel eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Trotz der sommerlichen Witterungsbedingungen herrschte ein schwaches Personen- und Fahrzeugaufkommen, sodass die Kontrollen ohne besondere Vorkommnisse verliefen. Dennoch konnte bei der Kontrolle eines Kleinkraftrads festgestellt werden, dass der Fahrer dieses im öffentlichen Straßenverkehr führte, ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen.

