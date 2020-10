Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener-Feld: Falsche Polizisten - Betrugsversuch gescheitert

Krefeld (ots)

Am Montagmittag (12. Oktober 2020) haben sich Trickbetrüger als "Falsche Polizisten" ausgegeben und versucht, ein Ehepaar um mehrere zehntausend Euro zu bringen.

Gegen 15 Uhr rief eine Frau bei dem Ehepaar an und gab sich als Polizeibeamtin aus. Die Anruferin teilte ihnen mit, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Sie müsse zunächst für sechs Wochen ins Gefängnis, könne aber gegen Zahlung einer Kaution entlassen werden.

Das Ehepaar suchte daraufhin ein Geldinstitut auf, während die Betrüger die Telefonverbindung aufrecht hielten. Da die Bank geschlossen war, kam das Ehepaar am Geldautomaten nur an einen geringen Bargeldbetrag. Die Betrüger beendeten das Telefonat, als das Ehepaar wieder zu Hause war. Diese riefen daraufhin ihre Tochter an, die ihnen bestätigte, in keinen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein.

Die Polizei warnt vor der Masche der Betrüger - die echte Polizei ruft Sie niemals an, um eine Kaution zu verlangen. Wenn Sie selbst von einem vermeintlichen Polizisten angerufen werden, dann

- beenden Sie das Telefonat, - machen Sie keinerlei Angaben zu Vermögenswerten am Telefon, - vereinbaren Sie keine Treffen, - kontaktieren Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110.

Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten über die Masche! (490)

