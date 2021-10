Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Totalschaden nach Verkehrsunfall/ Leichte Verletzungen zog sich eine 27-Jährige am Donnerstag bei Bad Buchau zu.

Gegen 16.30 Uhr war die Autofahrerin zwischen Bad Buchau und Moosburg unterwegs. Sie kam im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung. Dort überschlug sich der Opel mehrfach und kam in einer Wiese zum Stehen. Die 27-jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Krankenwagen brachte die Frau in eine Klinik. An dem Opel entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Auch die Feuerwehren aus Bad Buchau und Moosburg waren an der Unfallstelle und befreiten die Fahrerin aus dem Opel.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen können. Und halten Sie bitte Abstand.

