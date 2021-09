Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Ostinghausen - Mit 1,12 Promille von der Straße abgekommen

Bad Sassendorf (ots)

Am Samstag (11. September), gegen 04.30 Uhr, bemerkte ein Zeuge an der Straße "Haus Düsse" einen im Graben stehenden Wagen mit eingeschalteten Scheinwerfern. Als er den im Auto befindlichen 21-jährigen Bad Sassendorfer ansprach, bemerkte er, dass der Fahrer vermutlich betrunken war. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte durch einen Atemalkoholtest mit 1,12 Promille die Vermutung bestätigen und fuhr mit dem Bad Sassendorfer in ein Krankenhaus, in dem ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell