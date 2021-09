Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Horn-Millinghausen - In die Brücke gekracht

Erwitte (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11. September) fuhr gegen 02.45 Uhr ein mit vier Personen besetzter Wagen den Aahweg von Schmerlecke aus kommend in Richtung Horn. Circa 300 Meter vor der Kreuzung der Kreisstraße 49 / Aahweg, geriet der Wagen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Grünstreifen und krachte gegen die Stahlbrüstung einer Brücke. Durch den Aufprall wurde ein Teil des Geländers aus seinem Fundament herausgerissen. Ein 22-jähriger Mann aus Bad Wünnenberg, sowie ein 20-jähriger Mann aus Lippstadt und ein 18-jähriger Lippstädter wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei wurden mit Rettungsfahrzeugen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Ob eine 47-jährige Frau aus Lippstadt oder der 20-Jährige den Wagen geführt haben, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (reh)

