Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Linienbus kollidiert mit Pkw - 14.000 Euro Schaden

Karlsruhe (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls der sich am Montagabend an der Kreuzung Goethestraße und Dieselstraße in Ettlingen ereignete.

Gegen 19.00 Uhr war der 32-jähriger Lenker eines Linienbusses von der Goethestraße in Richtung Dieselstraße gefahren und hat hierbei die Vorfahrtsregelung nicht beachtet. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem herannahenden VW-Polo eines 24-Jährigen. Der Schaden am Linienbus wird auf rund 10.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

Sven Brunner, Pressestelle

