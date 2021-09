Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - 18-Jährigen mit Messer verletzt

Soest (ots)

Am Sonntagmorgen (12. September) kam es um 05.30 Uhr im Bereich des Soester Bahnhofs zu einem Streit zwischen einem 18-jährigen Warsteiner und einem 18-jährigen Mann aus Dortmund. Der Dortmunder fühlte sich von den Blicken des Warsteiners zu seiner Freundin provoziert. Um einer weiteren Eskalation auszuweichen, ging der Warsteiner fort, woraufhin ihm der Dortmunder noch zwei kleinere Stichverletzungen im rückwärtigen Bereich zufügte. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Bahnhofsbereich den 18-jährigen Tatverdächtigen identifizieren, ihn Handfesseln anlegen, vorläufig festnehmen und mit zur Wache nehmen. Er wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Vernehmung wieder entlassen. Das Opfer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo es nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

