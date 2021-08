Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in KITA - Täter vorläufig festgenommen

Hamm-Uentrop (ots)

Nach einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Elchstraße konnte die Polizei am Dienstagabend (17.08.2021), gegen 20.30 Uhr, einen polizeilich bekannten Mann auf frischer Tat festnehmen. Der Einbrecher löste beim Aufhebeln einer Hintertür den Alarm aus. Anschließend gelangte er in das Innere der Einrichtung, um mögliche Beute zu machen. Die unverzüglich entsandten Polizeikräfte konnten allerdings den 30-jährigen Täter während der Durchsuchung des Gebäudes versteckt in einem der Räume auffinden. Die Beamten brachten den Festgenommen ins Polizeigewahrsam. An der angegangenen Tür entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. (as)

