Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungsergebnis zum Wohnungsbrand an der Otto-Hue-Straße

Hamm-Heessen (ots)

Der fahrlässige Umgang mit glimmenden Teilen war die Ursache für den Wohnungsbrand am Sonntag, 15. August, in einer Wohung eines Mehrfamilienhauses an der Otto-Hue-Straße. Das stellten die Brandermittler der Polizei Hamm bei der Untersuchung des Brandortes fest. Die 46-jährige Wohnungsinhaberin konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.(hei)

Hier geht es zu unserer ursprünglichen Meldung vom 15.08.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4994268

