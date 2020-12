Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Tatverdächtiger ermittelt: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

München

Ein mit Lichtbildern gesuchter Verdächtiger einer sexuellen Belästigung vom 20. Juli 2020 (s.a. Pressemitteilung der Nr. 213 vom 07.10.2020) konnte nunmehr ermittelt werden. Die Bundespolizei bittet Medien ggf. noch vorhandene Bilder des Mannes zu löschen.

Als Tatverdächtiger wurde, aufgrund von mehreren Personenhinweisen nach der Veröffentlichung von Lichtbildern aus den Videoaufzeichnungen der S-Bahn, ein zur Tatzeit 26-jähriger slowakischer Staatsangehöriger ermittelt.

Ihm wird seitens der Staatsanwaltschaft München II zur Last gelegt, am 20. Juli 2020 in einer S-Bahn (Linie S2, von Erding Richtung Altomünster) vor einer 16-Jährigen zunächst verdeckt an seinem Genital gerieben zu haben. Nachdem sich die junge Frau entfernt hatte, onanierte er mit entblößtem Penis in der S-Bahn weiter.

Der Tatverdächtige ist bereits wegen diverser Delikte, insbesondere im Bereich der Rauschgiftkriminalität sowie im Zusammenhang mit sexueller Belästigung, polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen zum tatsächlichen Aufenthaltsort dauern derzeit an.

Die Münchner Bundespolizei dankt den Bürgern, durch deren gezielte Hinweise der 26-Jährige ermittelt werden konnte.

