Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

In ein Einfamilienhaus an der Straße Am Ziegelofen wurde zwischen Sonntag, 15. August, 20.30 Uhr und Montag, 16. August, 16.30 Uhr, eingebrochen.

Durch gewaltsames Öffnen eines Kellerfensters gelangten die Täter in das Haus und durchwühlten zahlreiche Räume. Angaben zu möglichem Diebesgut können noch nicht gemacht werden.

Hinweise zu den Tätern und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell