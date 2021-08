Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Getränkemarkt - Täter erbeutete leere Geldkassette

Bergkamen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (01.08.2021) öffnete ein unbekannter Täter gewaltsam die Schiebetür zu einem Getränkemarkt an der Präsidentenstraße und fixierte sie mit einem Einkaufswagen. Er drang in das Geschäft ein und entwendete eine Geldkassette. Nach Angaben eines Berechtigten war die Kassette leer.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

