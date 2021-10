Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Einbrecher scheitert

Nicht weit kam ein Unbekannter am Mittwoch oder Donnerstag in Eislingen.

Ulm (ots)

Zwischen 20 und 10 Uhr muss der Unbekannte an dem Einkaufsmarkt in der Stuttgarter Straße gewesen sein. Dort versuchte er, die Tür an einem Abstellraum aufzubrechen. Die war jedoch zu stabil. Der Einbrecher scheiterte und zog ohne Beute wieder von dannen. Seine Spuren hat nun die Eislinger Polizei (07161/8510) gesichert.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen im Landkreis Göppingen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++1874264

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell