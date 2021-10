Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Lkw im durchfährt Garten

Nicht um den Schaden gekümmert hat sich ein Lkw-Fahrer am Donnerstag in Hochdorf.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr war ein Lkw in der Römerstraße unterwegs. Er rammte einen Kunststoffzaun und fuhr durch den Vorgarten. Durch die Splitter wurde ein Reifen des Fahrzeugs beschädigt. Trotzdem stoppte der Fahrer nicht und fuhr weiter. Die Polizei fand später Fahrzeugteile auf der B 30 in Richtung Biberach. Sie schätzt den entstandenen Sachschaden an dem Zaun auf etwa 3.000 Euro. Die Biberacher Polizei (07351/4470) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher, der mit einem weißen Lkw unterwegs gewesen sein soll.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht eine Geld- oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

