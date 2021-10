Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Kind rennt über Straße

Nach einem Unfall am Donnerstag in Feldstetten kam eine 10-Jährige ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Bus hielt kurz vor 16 Uhr an der Bushaltestelle in der Straße "Bei der Hülbe". Eine 10-Jährige stieg aus dem Bus und rannte direkt über die Straße auf die gegenüberliegende Seite. Eine 20-Jährige fuhr im selben Augenblick an dem Bus vorbei. Trotz einer Vollbremsung berührte der VW das Kind noch. Das stürzte zu Boden. Mit Verletzungen kam die 10-Jährige in ein Krankenhaus.

+++++++ 1877570

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell