Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vandalismus in Obererbach (Westerwald)

Obererbach (Westerwald) (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Sonntag, 01.08.2021, mutwillig den linken Außensiegel eines weißen Ford Focus Kombi, der in der Hilgenrother Straße in Obererbach (Westerwald) geparkt war. Die Polizei Altenkirchen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02681/ 9460 zu melden.

