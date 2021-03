Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Kleve: Polizei Kleve sucht nach schwerem Unfall vom 28.20.2021 in Weeze Zeugen

Viersen/Kleve (ots)

Ermittlungskommission eingerichtet.

Im Zusammenhang mit dem schweren Unfall auf der L486 am Sonntag (28.02.2021) um 16:15 Uhr in Weeze setzt die Polizei Kleve nun eine Ermittlungskommission zur Klärung des Unfallgeschehens ein. Weiterhin sucht die Polizei nach Zeugen, die sich am Nachmittag des 28.02.2021 in unmittelbarer Nähe zum Unfallort aufgehalten haben und Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Insbesondere wird der Fahrer eines beigefarbenen Wohnmobils mit Alkoven, Fahrzeugbaujahr etwa 1990-1995, möglicherweise Fiat Ducato, gesucht. Der Wohnmobilfahrer war nach dem Unfallgeschehen als Ersthelfer gemeinsam mit den Rettungskräften an der Unfallstelle. Der Mann war zwischen 55 und 65 Jahre alt, trug eine Jeanshose, eine braune Jacke und hat lichtes Haar. Er hatte den Unfall mit einem Warndreieck abgesichert, welches er wieder einsammelte, bevor er die Unfallstelle verließ. Nach ersten Erkenntnissen hatte das Wohnmobil zwar ein deutsches Kennzeichen, kam jedoch nicht aus dem Kreis Kleve. Der Fahrer des Wohnmobils gilt als wichtiger Zeuge und wird dringend gebeten, sich bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden! Außerdem sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin eines anthrazitfarbenen Pkw, Peugeot 206, vermutlich aus den Baujahren 2005-2008. Das Fahrzeug wurde am Unfalltag gesehen, als es vor den Rettungskräften an der Unfallstelle vorbeifuhr. Der Fahrer oder die Fahrerin wird dringend gebeten, sich mit einer Polizeidienststelle oder der Polizei in Goch unter 02823 1080 in Verbindung zu setzen. Zeugen, die Angaben zu dem Peugeot machen können, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden. (cp)

Die bisherige Berichterstattung zum Unfallgeschehen finden Sie unter den folgenden Links: Meldung vom 28.02.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4850408 Meldung vom 02.03.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4852943 Meldung vom 08.03.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4857914

