Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Schnellrestaurant eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (16.02.2022) in ein Schnellrestaurant an der Industriestraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr in das Restaurant, indem sie ein Fenster an der Gebäuderückseite aufhebelten. Im Inneren hebelten sie eine weitere Tür zum Verkaufsraum auf und flüchteten anschließend unerkannt. Ob die Täter Beute machten, bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

