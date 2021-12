Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Theenhausener Straße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Mittwochmorgen (15.12., 07.45 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich der Theenhausener Straße/ Nordstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrenden, bei dem es zu Verletzten kam. Zuvor befuhr ein 32-jähriger Mann aus Enger mit einem Tesla die Nordstraße in Richtung Einmündungsbereich und beabsichtigte nach links auf die Theenhausener Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 25-jährige Frau aus Halle mit einem VW die Theenhausener Straße aus Halle kommend. Beim Abbiegeversuch des Tesla-Fahrers kam es dann in der Folge zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 32-Jährigen auf den Geh- und Radweg der Theenhausener Straße geschleudert. Der Pkw der 25-Jährigen kam im Einmündungsbereich zum Stehen.

Der 32-jährige Tesla-Fahrer verletzte sich durch die Kollision leicht und wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Ein 39-jähriger Beifahrer aus dem VW wurde schwer verletzt und stationär in einem Bielefelder Krankenhaus aufgenommen. Die 25-jährige Fahrerin des VW blieb unverletzt.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 9000 Euro. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell