Polizei Gütersloh

POL-GT: Wieder Sprengung eines Zigarettenautomaten in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (TP) - Am frühen Donnerstagmorgen (16.12.2021, 02.20 Uhr) sprengten bislang unbekannte Täter zum wiederholten Male einen Zigarettenautomaten im Stadtgebiet Harsewinkel. Hierbei meldete ein Zeuge einen lauten Knall an der Kreuzung Nordstraße/Hermann-Löns-Straße. Der Hinweisgeber konnte noch drei Personen auf Fahrrädern feststellen, die kurz nach der Detonation über die Hermann-Löns-Straße in Richtung Berliner Ring flüchteten. Die Täter dürften zumindest mehrere Zigarettenschachteln erbeutet haben. Aus hiesiger Sicht bestehen Tatzusammenhänge zu gleichgelagerten Vorfällen in Harsewinkel und Marienfeld vom 08., 10. und 13.12.2021. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die flüchtigen Personen auf Fahrrädern geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell