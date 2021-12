Polizei Gütersloh

POL-GT: Herzlich willkommen, Polizeihauptkommissar Christian Orlet

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (GA) - Polizeihauptkommissar Christian Orlet ist neuer Bezirksdienstbeamter für den Bereich Schloß Holte-Stukenbrock. Landrat Sven-Georg Adenauer begrüßte Polizeihauptkommissar Orlet gemeinsam mit dem Bürgermeister von Schloß Holte-Stukenbrock, Hubert Erichlandwehr. Der 50-jährige Polizist lebt seit 48 Jahren in SHS und kennt eigenen Angaben nach jede Ecke und jeden Winkel.

Christian Orlets weg führte nach der Schule über Umwege zur Polizei. Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Hotelfachmann, begann er seine Ausbildung 1995 an der Polizeischule in Brühl. Von dort aus ging es zurück in die Heimat. Von Oktober 1998 bis November 2021 hat er seinen Dienst im Wach- und Wechseldienst auf der Polizeiwache SHS versehen.

Seit 01.12.2021 ist er der Nachfolger von dem unterdessen pensionierten Polizeihauptkommissar Claus Mikus beim Bezirksdienst, welcher in dem Gebäude der Polizeiwache an der Bahnhofstraße untergebracht ist. PHK Orlet geht mit viel Erfahrungen, guten Kenntnissen und viel Arrangement in die neue berufliche Aufgabe. Ein Team für Schloß Holte-Stukenbrock bildet er mit Polizeihauptkommissar Michael Schulmann. Beide freuen sich auf den gemeinsamen Dienst.

Bild (v.l.n.r.): Abteilungsleiter Polizei Leitender Polizeidirektor Christoph Ingenohl, Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, Polizeihauptkommissar Christian Orlet, Polizeihauptkommissar Uwe Koch, Landrat Sven-Georg Adenauer

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell