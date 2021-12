Polizei Gütersloh

POL-GT: Farbschmierereien in Herzebrock-Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - An mehreren privaten Hauswänden und Fassaden öffentlicher Gebäude haben bislang unbekannte Personen in Herzebrock-Clarholz zwischen Freitag (10.12.) und Mittwoch (15.12.) Farbschmierereien hinterlassen. Anzeigen wurden aufgenommen an einer Betonwand am Grevenkamp, an einer Hausfassade an der Debussstraße, an der Fassade eines Seniorenheims an der Straße Weißes Venn, an der Fassade der Sporthalle an der Wiesenstraße, an einer Hauswand an der Lindenstraße und an einer Schule an der Straße Am Hallenbad. An der Lindenstraße beobachteten Zeugen am Montag (13.12., 17.50 Uhr) eine Jugendgruppe. Die Jugendlichen sollen ca. 14-15 Jahre alt gewesen sein. Unter den Jugendlichen waren mindestens zwei Mädchen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Ob es über den zeitlichen Zusammenhang hinaus weitere Tatzusammenhänge gibt, wird derzeit ermittelt.

Wer kann Hinweise geben? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

