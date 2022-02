Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfallflucht-Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Am Donnerstag, dem 03.02.2022 wird auf dem Kreisel am Parkplatz "Hexenritt", große Wurmbergstraße in Braunlage ein Verkehrszeichen, VZ 211 beschädigt. Offensichtlich fuhr ein größeres Fahrzeug, hierbei könnte es sich laut Zeugenaussagen um einen Holztransporter gehandelt haben, beim Durchfahren des Kreisels auf diesen und beschädigte hierbei das Verkehrszeichen. Im Anschluss entfernt sich der Fahrzeugführer ohne seinen gesetzlichen Pflichten Folge zu leisten und begeht somit den Straftatbestand der Verkehrsunfallflucht. Der Unfallzeitpunkt kann auf 08.40 Uhr bis 09.40 Uhr eingegrenzt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Die Schadenshöhe am verursachenden Fahrzeug ist bisher nicht bekannt. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Braunlage unter der Telefonnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i.A. Richter, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell