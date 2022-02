Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 03.02.2022

Goslar (ots)

Seesen / Bilderlahe

- Brand eines Zweifamilienhauses

Am Donnerstag, 03.02.2022, um 03:48 Uhr, geriet ein Zweifamilienhaus in der Mühlenstraße aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Zu dieser Zeit hielten sich insgesamt drei Personen im Wohnhaus auf. Ein 62-jähriger Bewohner musste mit schweren Verletzungen in die Med.-Hochschule nach Hannover verbracht werden. Ob Lebensgefahr besteht, kann zurzeit nicht gesagt werden.

Die anderen beiden Bewohner wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Während der durchgeführten Löscharbeiten musste die K58 zwischen Bilderlahe und Engelade für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Das Wohnhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die Höhe des Schadens wird nach ersten Ermittlungen auf 500.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen des 1. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar und die Auswertung der am Brandort vorgefunden Spuren dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen

Goslar / Oker

- Versuchter Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Dienstag, 01.02.2022, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 02.02.2022, 09:45, gewaltsam in ein Wohngebäude im Stadtstieg einzubrechen. Hierbei konnte das Objekt jedoch nicht betreten werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 500 Euro geschätzt.

Das zuständige 2. Fachkommissariat Goslar hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zur Tatzeit im Bereich der Straße Stadtstieg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell