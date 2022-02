Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Braunlage - Unfallflucht nach Sachbeschädigung an PKW

Goslar (ots)

Bereits in der Zeit vom 29.01., gegen 14:10 Uhr bis zum 31.01.2022, 15:30 Uhr, wurde ein VW T-Cross mit Wiesbadener Kennzeichen durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser parkte mit seinem Fahrzeug neben dem VW T-Cross in der Straße "Unter den Buchen" auf den Stellplätzen des Grundstückes "Am Jermerstein 5" und beschädigte beim Ein-oder Aussteigen die Tür des nebenstehend geparkten VW. Anschließend entfernte sich der Verantwortliche vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden an der Tür des VW T-Cross wird auf ca. 500,-EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Braunlage in Verbindung zu setzen.

SI

