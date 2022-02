Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am Montag, den 31.01.2022, 15:25 Uhr in Westerode:

Der 70-jährige Fahrer eines VW Passat befuhr mit seinem Pkw die Bettingeroder Straße aus Richtung Hoher Weg kommend in Richtung Bettingerode. Beim Durchfahren einer Rechtskurve geriet er aus nicht bekannter Ursache nach links in die Gegenfahrspur und stieß hier mit dem entgegenkommenden Pkw Mercedes-Benz plus Anhänger zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 23000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell