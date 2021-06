Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Parkenden Pkw beschädigt und geflüchtet

Betzdorf (ots)

Am 10.06.2021, in der Zeit von 18:45 bis 22:00 Uhr, hatte eine 22-Jährige ihren Pkw Renault Twingo im Bereich der Straße Klosterhof im Stadtgebiet Betzdorf abgestellt. Als die junge Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen nicht unerheblichen Schaden fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken den Pkw Renault und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von ca. 2000EUR. Hinweise zum Unfallflüchtigen an die Polizei Betzdorf.

