Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Angestellte rangeln sich mit Whiskydieb

Obernkirchen (ots)

(ma)

Zwei Angestellte eines Supermarktes und ein Zeuge hielten gestern gg. 10.50 Uhr einen Ladendieb in einem Markt an der Vehlener Straße in Obernkirchen auf, weil dieser sich nach dem Auslösen der Diebstahlssicherungsschranke weigerte seinen Rucksack abzulegen und flüchten wollte.

Der Ladendieb kam nach einem Gerangel dennoch davon, ließ es sich jedoch nicht nehmen die Anwesenden zu beleidigen und mit Gesten zu drohen, um anschließend mit seinem Fahrrad in Richtung Obernkirchen zu entschwinden.

In dem zurückgebliebenen Rucksack fand die Polizei vier hochwertige Flaschen Whisky vor.

Der Täter, der vermutlich osteuropäischer Herkunft ist, war mit einer schmutzigen Arbeitshose und einer weiß/schwarzen Arbeitsjacke mit Firmenaufschrift bekleidet.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

