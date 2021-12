Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verlierer/in von Goldkette und Goldring gesucht

Nienburg (ots)

(KEM) Eine ehrliche Finderin überreichte der Polizei am späten Dienstagabend, den 07.12.2021, eine Goldkette mit einem daran befindlichen Goldring. Den Schmuck fand die 18-jährige Nienburgerin kurz zuvor auf einem Gehweg Am Ahornbusch in Nienburg. Die Polizei sucht nun deren Eigentümer/Eigentümerin und bitte diese/n, sich telefonisch unter (05021) 9778 115 zu melden. Gegen einen Eigentumsnachweis wird der Schmuck wieder ausgehändigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell