Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auf geparkten Pkw gefahren

Nienstädt (ots)

(ma)

Eine 18jährige Pkw-Fahrerin aus Nienstädt ist gestern gg. 19.00 Uhr beim Befahren der Liekweger Straße in Liekwegen in Fahrtrichtung Obernkirchen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf einen am Straßenrand geparkten Pkw Opel aufgefahren.

Die Nienstädterin erklärte, einem Tier ausgewichen zu sein und dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug verloren zu haben.

Die 18jährige Fahrerin eines Pkw Audi klagte über Schmerzen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Klinikum verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell