Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe: Aktionswoche der Polizeistation Marklohe erfolgreich gestartet

(Haa) Am gestrigen Montag startete die Aktionswoche "Sicher im Advent an Kindergärten und Schulen" der Polizeistation Marklohe. Gleich am ersten Tag überprüften die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Rahmen der ganzheitlichen Kontrollen unter anderem die Einhaltung der Geschwindigkeit in den Bereichen der Schulen und Kindergärten im Einzugsbereich der Polizeistation.

Dabei wurde ein Verkehrsteilnehmer mit 84 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h gemessen - jetzt droht ein Bußgeld von 260EUR, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

"Neben der Überprüfung der Geschwindigkeit und korrekten Nutzung der Rückhaltesysteme, haben wir auch die Sichtbarkeit von Fußgängerinnen und Fußgängern und Radfahrenden überprüft.", erläuterte Niklas Lübkemann von der Polizeistation Marklohe. "Besonders erfreulich war, dass sich viele Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vorbildlich verhielten und besondere Rücksichtnahme in den Bereichen von Schulen und Kindergärten zeigten."

Aber auch die Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung ließen die Beamtinnen und Beamten nicht außer Acht. In den Fahrzeugen und an den Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs wurden die aktuellen Vorgaben überprüft. Hier konnten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamte zwei Verstöße im Zusammenhang mit der erforderlichen Mund-Nase-Bedeckung feststellen.

Die ganzheitlichen Kontrollen der Polizeistation Marklohe finden noch bis einschließlich Freitag, den 10.12.2021, statt.

