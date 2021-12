Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Einbruch in privaten Werkstattraum; Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Rheinau (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 19 Uhr bis Mittwoch, 8 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen privaten Werkstattraum in der Sporwörthstraße ein. Indem sie das Vorhängeschloss aufbrachen und anschließend die Tür entriegelten, gelangten die Unbekannten in das Innere der Räumlichkeiten. Dort entwendeten die Täter neben Werkzeug und Bargeld, auch Spielzeugeisenbahnen samt Zubehör sowie zwei Computer. Der Diebstahlschaden wird derzeit auf rund 13.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Rheinau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 0621 876820 zu melden.

