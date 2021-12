Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Polizei sucht Geschädigte zur Straßenverkehrsgefährdung

Nienburg (ots)

Haa) Bereits am Mittwoch, den 01.12.2021, ereigneten sich gegen 16:30 Uhr auf dem Berliner Ring mehrere Straßenverkehrsgefährdungen.

Eine 16-jährige Jugendliche aus Nienburg fuhr zu diesem Zeitpunkt mit einem grauen Audi A3 auf dem Berliner Ring in Fahrtrichtung Ziegelkampstraße. Aufgefallen war die junge Frau einer an der Kreuzung Berliner Ring / Ziegelkampstraße verkehrsbedingt wartenden Funkstreifenbesatzung, weil der Audi unbeleuchtet und ohne Kennzeichen an den Beamten vorbei in die Ziegelkampstraße einbog. Die Polizeibeamten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten den Kleinwagen auf der Ziegelkampstraße, in Höhe des Küchendiscounters, anhalten.

Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die 16-Jährige unerlaubt und ohne eine entsprechende Fahrerlaubnis zu besitzen den Wagen benutzt hatte. Auf dem Beifahrersitz befand sich die 15-jährige Freundin der Nienburgerin. Des Weiteren verfügte der Pkw über keinen Versicherungsschutz und war deshalb ohne Kennzeichen im Straßenverkehr unterwegs.

Beide Mädchen wollten sich in Gegenwart der Polizeibeamten nicht zu dem Vorfall äußern und verbrachten die restliche Zeit bis zum Eintreffen ihrer Erziehungsberechtigten in der Dienststelle der Polizei am Amalie-Thomas-Platz.

Gegen die Jugendliche wurden unter anderem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Aufgrund einer Zeugenaussage wurde den Polizeibeamten bekannt, dass es an zwei Kreuzungen durch die Fahrmanöver der Jugendlichen zu Straßenverkehrsgefährdungen zum Nachteil unbeteiligter Fahrzeugführer gekommen war. An der Kreuzung Berliner Ring / Am Meerbachbogen hatte sich die 16-Jährige zuerst auf der Linksabbiegerspur eingeordnet, war aber im letzten Moment weiter geradeaus gefahren, sodass ein anderer Verkehrsteilnehmer stark abbremsen musste um eine Kollision zu vermeiden. Ein Stück weiter bog die Jugendliche an der Kreuzung Berliner Ring/ Ziegelkampstraße in die Letztere ab ohne sich vorher auf der vorgesehenen Fahrspur einzuordnen. Auch in diesem Fall verhinderte eine Gefahrenbremsung eines vorausschauenden Verkehrsteilnehmers eine Kollision mit dem unbeleuchteten dunklen Audi.

Die Polizei in Nienburg bittet nun darum, dass sich beide geschädigten Fahrzeugführer unter der Telefonnummer 05021/9778 0 melden. Sofern durch die Fahrweise der Jugendlichen noch weitere Verkehrsteilnehmer betroffen waren, werden auch diese gebeten sich bei der Nienburger Polizei unter der oben genannten Rufnummer zu melden.

