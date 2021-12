Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörsendiebstahl

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstag, 04.12.2021 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr wurden einer 77-jährigen aus Porta Westfalica in einem Einkaufsmarkt in der Straße Große Tonkuhle in Rinteln von bisher unbekannten Tätern die Geldbörse mit Inhalt aus einer Umhängehandtasche gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 100,00 Euro.

Täterhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

