Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Geld und Kaffee bei Einbruch entwendet; Schwarmstedt: Hochsprungmatte auf Sportplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen; Dorfmark: Beschädigungen am Rückhaltebecken

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.07.2021 Nr. 1

30.06 / Geld und Kaffee bei Einbruch entwendet

Neuenkirchen: In der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in eine Tagespflegeeinrichtung an der Hauptstraße in Neuenkirchen ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume, hebelten Bürotüren auf und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag sowie neun Packungen Kaffee. Insgesamt wird der Schaden auf rund 1.500 Euro geschätzt.

29.06 / Hochsprungmatte auf Sportplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Schwarmstedt: In dem Zeitraum zwischen Samstag und Dienstag entfernten Unbekannte auf dem Sportplatz der KGS vermutlich gewaltsam das Schloss eines Mattenkastens und beschädigten die darin befindliche Hochsprungmatte, sodass sie nicht mehr funktionstüchtig sein dürfte. Der Schaden wird auf etwa 4.700 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

26.06 / Beschädigungen am Rückhaltebecken

Dorfmark: In der Nacht zu Samstag beschädigten Unbekannte an einem Regenrückhaltebecken im Bereich der Klaus-Seckel-Straße ein Zaunelement, einen Teil der Antennenanlage sowie diverse Elektronikteile eines Pumpwerks. Der Schaden beträgt rund 1.500 Euro. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

29.06 / Rettungsgasse zweckentfremdet

Soltau / A 7: Weil ein 53jähriger Autofahrer aus Hamburg schneller vorankommen wollte, nutzte er am Dienstagmorgen, gegen 10.50 Uhr während eines Staus auf der A 7, Fahrtrichtung Hannover, Bereich Soltau, die Rettungsgasse. Bemerkt hatte er nicht, dass sich das PPS-Fahrzeug (Police-Pilot-System) der Polizei an sein "Heck heftete". Die Beamten filmten das Geschehen und stellten den Fahrer zur Rede. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von rund 200 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

30.06 / Betrunken von der Straße abgekommen

Fulde: Auf der Straße "Fulde", dem Verbindungsweg zwischen Walsrode und Fulde, verunfallte in der Nacht zu Mittwoch eine 25jährige Walsroderin mit ihrem Pkw. Im Bereich einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Grund für das Abkommen dürfte vorheriger Alkoholgenuss gewesen sein: Die leichtverletzte Frau führte gegen 04.30 Uhr einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,39 Promille. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten ließen zwei Blutproben entnehmen, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

