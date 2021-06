Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Honerdingen: Mischer von Baustelle gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.06.2021 Nr. 1

29.06 / Mischer von Baustelle gestohlen

Honerdingen: Erneut trieben Diebe auf einer Baustelle an der Straße Im Schlage ihr Unwesen: In der Nacht zu Dienstag entwendeten sie einen Trommelmischer im Wert von rund 500 Euro. Erst am vergangenen Wochenende kam es zu Diebstählen auf Rohbauten. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell