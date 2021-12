Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Diebstahl

Rinteln (ots)

(ne)

In der Nacht von Donnerstag, 02.12.2021 auf Freitag, 03.12.2021 entwendete ein bisher unbekannter männlicher Täter an einem Hofladen in der Straße Großer Kroll in Krankenhagen aus mehreren Kassen Bargeld. Der Täter fuhr mit einem Pkw zum Hofladen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 990,00 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

