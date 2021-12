Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe: "Sicher im Advent an Kindergärten und Schulen" - Polizeistation Marklohe führt Aktionswoche durch

Nienburg (ots)

Die dunkle Jahreszeit stellt insbesondere für die schwächeren Verkehrsteilnehmer, wie Fußgänger und Radfahrer ein erhöhtes Unfallrisiko durch erschwerte Sichtbedingungen und deutlich schlechtere Erkennbarkeit dar . Die Verkehrsunfallstatistik 2020 sowie die bisher für das Jahr 2021 erhobenen Fallzahlen vor allem in den Wintermonaten zeigen, dass sich die Unfälle meist an Wochentagen und auf dem Weg zu Kindergärten oder Schulen ereignen. Ursächlich dafür sind nicht nur die bekannten Hauptunfallursachen wie Geschwindigkeit oder Ablenkung durch mobile Geräte sondern auch nicht angelegte Sicherheitsgurte und eine defekte oder nicht funktionstüchtige Beleuchtung an Zweirädern.

Um diesen Unfallursachen entgegenzuwirken, führt die Polizeistation Marklohe von Montag, den 06.12.2021 bis Freitag, den 10.12.2021 eine Aktionswoche durch. Unter dem Motto "Sicher im Advent an Kindergärten und Schulen" werden die Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeistation, unterstützt von der inspektionseigenen Verfügungseinheit und der Zentralen Polizeidirektion Hannover gezielt an Kindergärten und Schulen im Zuständigkeitsbereich Verkehrsüberwachung durchführen.

"Wir werden in dieser Woche einen besonderen Fokus auf die An- und Abfahrt zu den Einrichtungen legen.", erläutert Niklas Lübkemann von der Polizeistation Marklohe. "Gerade innerhalb dieser Stoßzeiten kann es zu gefährlichen Situationen zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern kommen."

Der Polizeikommissar betont allerdings auch, dass neben der Überwachung des Straßenverkehrs, der präventive Charakter im Vordergrund stehen soll. "Ein wesentlicher Bestandteil der in Aktionswoche stattfindenden polizeilichen Arbeit werden präventive Maßnahmen, wie beispielsweise aufklärende Gespräche oder die Aushändigung von Informationsmaterialien sein. Damit möchten wir die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zum Thema sensibilisieren und versuchen eine dauerhafte Verhaltensänderung anzuregen.", erklärt Polizeikommissar Lübkemann.

Solche Aktionswochen sind ein fester Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. Die Intention dahinter ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit und eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden, um zukünftig die Zahl der Verkehrsunfälle dauerhaft zu reduzieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell