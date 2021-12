Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Unbekannte brechen in Testzentrum ein und entwenden Vielzahl an Corona-Schnelltests

Nienburg (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Täter sind von Sonntag auf Montag in ein Corona-Testzentrum an der Mindener Landstraße in Nienburg eingebrochen und haben eine größere Anzahl an Corona-Schnelltests entwendet. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Sonntagnachmittag auf Montagmorgen, 05./06.12.2021, zwischen ca. 16.00 Uhr und 07.15 Uhr.

Eine Mitarbeiterin hatte den Einbruch und das Fehlen der Tests am Montagmorgen entdeckt und sich unverzüglich bei der Polizei gemeldet. Die Beamten stellten bei der Tatortaufnahme Hebelspuren an der Eingangstür fest und leiteten ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls ein. Zum Hersteller und genauer Anzahl der entwendeten Corona-Tests macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Die Polizei Nienburg bittet Anwohner und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täterinnen/Tätern geben können, sich telefonisch bei unter der Nummer (05021) 97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell