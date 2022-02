POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.02.2022

Polizeiinspektion Goslar

Goslar

- Beschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfall gesucht

Am Montag, 31.01.2022, um 18:00 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Goslarer mit seinem grauen Renault Megane die Marienburger Straße in Richtung Fliegerhorst. Hierbei stieß er aus Unachtsamkeit gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten und bisher unbekannten Pkw.

Der Verursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Im weiteren Verlauf erschien der Goslarer jedoch auf der hiesigen Polizeidienststelle, um über seine Beteiligung am Unfall zu informieren. An der Unfallörtlichkeit konnte der beschädigte Pkw jedoch nicht mehr festgestellt werden. Weitere Angaben zum beschädigten Pkw liegen bisher nicht vor.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Geschädigten des Unfalls und weitere Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum beschädigten Pkw machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

i.A. Brych, PK

