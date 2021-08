Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Baustellenbereich der B 51/Zufahrt Möbel-Martin-Kreisel

Am 25.08.2021, gegen 09:18 Uhr, befuhr ein Skoda Roomster, in der Farbe Artic Green, Kennzeichen leider bislang unbekannt, die Bundesstraße 51 von Trier in Fahrtrichtung Konz. Aufgrund der Baumaßnamen am Möbel-Martin-Kreisel ist die B51 zur Zeit im Bereich vom Estricher Hof her kommend, in der Umfahrung Konz, voll gesperrt.

Der bislang unbekannte Fahrer des Skoda Roomster übersah, trotz zahlreicher Hinweisschilder, die Baustellensperrung/Warnbarken und kollidierte mit der kompletten Baustellen Absperrung. Hierbei entstand massiver Sachschaden an der Beschilderung, sowie am flüchtigen Fahrzeug, von dem erhebliche Fahrzeugteile (Spiegel, Stoßstange, Beleuchtung) am Unfallort zurückblieben.

Zeugen die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise zum Kennzeichen geben können, sowie denen ein unfallbeschädigter Skoda Roomster in der Farbe Artic Green auffällt, mögen sich bitte mit der Polizeiwache Konz (06501-92680) in Verbindung setzen.

