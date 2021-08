Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Täter/in schnitt Bremsleitung von PKW durch

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 20.08. auf den 21.08.2021 machte sich ein/e unbekannte/r Täter/in an einem geparkten VW in der Burggasse in Idar-Oberstein zu schaffen und schnitt die Bremsleitung durch. Bereits Anfang Juli kam es schon einmal zu einer solchen Tat am selben Fahrzeug. Glücklicherweise bemerkten die Fahrzeugbesitzer den Schaden frühzeitig, sodass es zu keiner Gefahrensituation im fließenden Verkehr kam. Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun um Zeugenhinweise. Hinweise können telefonisch, als auch per E-Mail entgegengenommen werden.

