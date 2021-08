Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Züsch (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, dem 20.08.21, 17:30 Uhr bis Dienstag, dem 24.08.21, 09:30 Uhr kam es im Bereich der Straße, Oberer Atzelgarten, in Züsch in Abwesenheit der Eigentümer zu einem versuchten Einbruch in ein freistehendes Wohnhaus. Durch bisher Unbekannte wurde erfolglos versucht ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens aufzuhebeln. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.

