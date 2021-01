Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Brand in Kleingartenanlage

WarendorfWarendorf (ots)

Am Montag, 4.1.2020 wurde der Polizei gegen 8.05 Uhr ein Brand in der Kleingartenanlage am Benningloher Weg in Oelde gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen brannte es auf einer Parzelle im Bereich eines Unterstandes eines Kleingartenhauses. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das den Unterstand sowie Teile des Häuschens beschädigte. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen, allerdings noch nicht abgeschlossen.

