Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Oelde/Drensteinfurt. Immer wieder Diebstähle von Pedelecs aus Garagen

WarendorfWarendorf (ots)

Ende des Jahres kam es sowohl in Oelde-Sünninghausen als auch in Drensteinfurt zu Diebstählen von Pedelecs aus Garagen und einem Gartenhaus. Nicht immer sind die Unterstellräume ver- und die Pedelecs abgeschlossen.

Zwischen Montag, 28.12.2020, 14.30 Uhr und Mittwoch, 30.12.2020, 13.00 Uhr wurden zwei Pedelecs aus einer unverschlossenen Garage an der Straße Brede in Sünninghausen entwendet. Dabei handelt es sich um ein grünes Fahrrad der Marke Lankeleisi und ein Schwarzes der Marke Samebike. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Die Diebstähle in Drensteinfurt ereigneten sich zwischen Samstagnachmittag, 2.1.2021 und Sonntagmorgen, 3.1.2021 an der Marienstraße. In einem Fall stahlen der oder die Täter ein schwarzes Pedelec der Marke Gazelle mit einer schwarz-weißen Fahrradtasche und ein schwarzes Pedelec der Marke Kalthoff mit einer schwarzen Fahrradtasche aus einer verschlossenen Gartenhütte.

Des Weiteren entwendeten möglicherweise die gleichen Täter zwei Räder aus unverschlossenen Garagen eines Mehrfamilienhauses. In einem Fall handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Bulls Cross Bike und in dem zweiten Fall um ein rot-schwarzes Pedelec-Mountainbike der Marke EPAC. Hinweise zu den Diebstählen in Drensteinfurt nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Um Diebstähle von Fahrrädern, Pedelecs oder Werkzeug aus Garagen oder Wohnnebenräumen zu verhindern, sollten Türen über entsprechende Verschließ- oder Verriegelungsmöglichkeiten verfügen, die ein einfaches Betreten des Raumes unmöglich machen. Da immer höherwertige Gegenstände und auch Pedelecs - die abgeschlossen werden sollten - in diesen Räumen gelagert werden, ist die Sicherung der Fenster und Türen genauso wichtig wie am Wohnhaus. Diese sollten der Norm DIN EN 1627 entsprechen. Garagentore sollten mit einer Hochschiebesicherung ausgestattet sein. Bei einer elektrischen Öffnung des Garagentores von außen, sollte diese sabotagesicher sein. Weitere Informationen zu geeigneten Gebäudesicherungsmaßnahmen erhalten Sie hier https://www.zuhause-sicher.de. Den Fahrradpass zur Erfassung der Daten Ihres Fahrrades oder Pedelecs können Sie hier abrufen. https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell