Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Ahlen. E-Scooter brauchen Versicherungsschutz ...

WarendorfWarendorf (ots)

und es gelten die Grenzwerte für Kraftfahrzeuge, wenn Drogen oder Alkohol konsumiert werden.

In den vergangenen Tagen stellten Polizisten in Ahlen mehrere Fahrer von sogenannten E-Scootern fest, die ihr Fahrzeug nicht versichert hatten, dennoch damit im öffentlichen Raum herumfuhren. Die Beamten leiteten gegen die Nutzer jeweils Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

In einem anderen Fall überprüften Einsatzkräfte einen 36-Jährigen, der am Samstag, 2.1.2021, 0.10 Uhr mit einem E-Scooter auf der Dolberger Straße unterwegs war. Da körperliche Auffälligkeiten auf einen möglichen Drogenkonsum hinwiesen, befragten sie den Ahlener dazu. Dieser gab zu, am Vortag Rauschgift genommen zu haben. Daraufhin ließen die Beamten dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten sie Betäubungsmittel sicher, die der 36-Jährige dabei hatte.

Weitere Informationen zur Nutzung von E-Scootern finden Sie auf unserer Homepage https://warendorf.polizei.nrw/

