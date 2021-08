Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Geparkten Mercedes angefahren

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 3.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend zwischen 22:00 und 23:00 Uhr an einem in der Carl-Schmincke-Straße vor Haus Nr. 18 abgestellten Mercedes angerichtet hat. Vermutlich beim Rangieren stieß er gegen Stoßfänger und Kotflügel vorne links und machte sich anschließend aus dem Staun. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, bittet um Hinweise.

